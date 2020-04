Divulgação/Fiems Senai fará manutenção de respiradores hospitalares em MS

O Senai em Mato Grosso do Sul vai dar manutenção em respiradores hospitalares estragados para auxiliar as equipes de saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa será realizada em parceria com o Governo do Estado e a Energisa, que ficarão responsáveis por coletar e transportar os equipamentos até a sede do Senai, em Campo Grande. A entidade adaptou unidades móveis para realizar a higienização e a manutenção dos equipamentos.

“A instituição está se mobilizando, assim como as outras Casas que integram o Sistema Indústria, para dar uma resposta a essa crise. Entendo que esse é o momento de não medirmos esforços para encontrar soluções para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus”, afirmou o presidente da Federação das Indústrias (Fiems), Sérgio Longen.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, explicou que a previsão é de receber aproximadamente 70 respiradores dos hospitais de todo o Estado. “Os equipamentos passarão por uma higienização antes de serem manuseados para evitar qualquer contágio dos nossos colaboradores”, destacou.