Semana inicia com elevação das temperaturas em MS

Semana inicia com elevação das temperaturas, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Esta segunda-feira (2) tem estimativa de pancadas isoladas de chuva para o extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis.

Em Campo Grande a mínima será de 11ºC e a máxima 25ºC. Em Dourados máxima de 24°C e mínima de 12°C, Ponta Porã máxima é de 22°C e mínima de 10°C, Corumbá máxima de 27°C e mínima de 11°C, Coxim máxima de 26°C e mínima de 13°C e Três Lagoas máxima de 23°C e mínima de 17°C.