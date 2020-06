Semana encerra com notificação de cinco novos casos

O Comitê de enfrentamento contra o Covid-19 de Três Lagoas divulgou no fim da tarde desta sexta (5), mais cinco casos que foram notificados como positivo, sendo 02 no Jardim Alvorada; 01 no bairro Montanini;1 no Vila Nova e 01 no Jardim das Oliveiras; totalizando assim 158 casos confirmados e 14 encontram-se em investigação.

A cidade comemorou dois dias consecutivos sem nenhuma nova notificação, mas finalizou a semana com mais 5 casos.

Reuters Notificações de casos de covid-19 tem diminuído a frequência

Ainda segundo dados do setor, mais duas pessoas finalizaram a quarentena e receberam alta nesta sexta-feira. Agora, 126 pessoas já se estão recuperadas da doença.