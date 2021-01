Sebrae/MS ajuda empreendedores a estruturar ideias

Divulgação Solução on-line apresentará mapa visual do negócio

Auxiliando os empreendedores, startups e empresários que querem validar uma ideia o Sebrae/MS oferece a oportunidade de estruturar um modelo de negócio na oficina “Visualizando Meu Negócio no Papel”. A oficina acontece nos dias 19 e 20 de janeiro, de 14h a 18h, e será realizada de forma on-line.

Os participantes terão uma visão clara sobre a empresa ou ideia de negócio por meio da metodologia Lean Canvas. De forma prática, serão abordados todos os elementos necessários para organizar uma empresa de forma objetiva: Problema, Segmento de Clientes, Proposta de Valor, Solução, Canais, Receitas, Estrutura de Custos, Métricas Chave e Vantagem Competitiva.

O objetivo é que, por meio da construção do mapa, o participante entenda mais facilmente as necessidades, fragilidades e potencialidades do empreendimento a serem desenvolvidas com foco no lucro.

O investimento é de R$ 84,00 e pode ser parcelado em até duas vezes. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.