Fim de ano com pets: como garantir o bem-estar dos animais durante as festas

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação

Fogos de artifício

Festas de fim de ano, com casa cheia, música, comida e fogos de artifício, são motivos de alegria para muitos, mas podem ser uma fonte de estresse para cães e gatos. A mudança repentina na rotina, somada ao barulho e à presença de desconhecidos, pode deixar os animais agitados e ansiosos.

Decorações natalinas trazem o espírito da época, mas precisam ser posicionadas estrategicamente, longe do alcance dos pets. Decorações naturais são mais seguras, mas é essencial pesquisar sobre possíveis riscos, já que algumas plantas podem ser tóxicas para os animais.

Comidas típicas como panetones, chocotones, tender, uva-passa e doces são perigosos para cães e gatos. É importante orientar os convidados a não oferecer alimentos aos pets e ter cuidado com o que cai no chão. Se quiser agradar seu pet, prefira alimentos naturais ou petiscos próprios para eles.

Os fogos de artifício com estampido, embora proibidos em Campo Grande, ainda são comuns nas celebrações. Para proteger os pets, o veterinário Antônio recomenda buscar orientação médica e, se necessário, recorrer a medicamentos.

Outra alternativa é se isolar com o pet em um cômodo silencioso, mantendo-o por perto para transmitir segurança. Esse cuidado ajuda a reduzir o medo e o desconforto causado pelos barulhos intensos.

Garantir o bem-estar dos pets durante as festas é uma forma de aproveitar o momento com mais tranquilidade. Respeitar os limites do animal e estar atento às suas necessidades é essencial para que o fim de ano seja feliz para todos.