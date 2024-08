Alerta: Hemosul precisa de doação de sangue

Elaine Oliveira

A Rede Hemosul MS volta a enfrentar uma diminuição no número de doadores. As campanhas de incentivo são fundamentais para atrair novos doadores e mobilizar a população, mas é crucial que esse número de doadores mobilizados se mantenha ao longo do ano.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é um ato de solidariedade, então, faça a sua parte. Procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

Em Campo Grande, as doações podem ser feitas em três endereços:

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho

Segunda a Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro

Segunda a Sexta: 7h às 12h