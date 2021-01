Satélite do Google é encontrado em propriedade rural de MS

Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (08), um satélite que seria do Google foi encontrado em uma propriedade rural da cidade de Paraíso das Águas, localizada a 277 km da Capital. Foram chamados Técnicos de Costa Rica e a polícia para averiguar o caso.

O satélite foi encontrado na Fazenda Marechal Rondon por um funcionário. O equipamento estava no chão, danificado.

De acordo com o proprietário da fazenda, o equipamento pertenceria ao Google, que estaria mapeando a região. Segundo o site BNC Notícias, os técnicos de Costa Rica estariam se deslocando ao local, assim como a polícia de Paraíso das Águas.

Conforme informações, o projeto Loon, é uma iniciativa do Google para levar internet para propriedades rurais e regiões de difícil acesso. Ainda com informações do BNC Notícias o balão satélite estava na África onde projeto já está bem avançado e há cerca de 20 km de distancia da terra. Equipamento é munido de paraquedas e de todos os meios de segurança.