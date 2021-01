Ruas do Portal Caiobá se transformam em “rio”

Reprodução de vídeo ..

No início da noite de terça-feira (12) a chuva forte, que caía na Capital Mato Grossense transformou o bairro Portal do Caiobá em rios. Leitores nos encaminharam vídeos que nos amedrontam com a força da enxurrada.

Um dos vídeos mostram motociclistas e veículos, atravessando o cruzamento completamente alagado, e a dificuldade de um ciclista ao tentar atravessar em meio a água. Do ônibus, Anete Maier, registrou o momento de tensão pelos moradores local, ” Olhá foi assustador, eu não via a hora de chegar em casa e ver a situação que ela se encontrava, a chuva sempre causa bastantes danos no nosso bairro, mas não me lembro de nada semelhante. Graças a Deus que conseguimos nos proteger, bens materiais nós conquistamos novamente” finaliza a moradora.