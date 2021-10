Rota Bioceânica e programas de sustentabilidade são destaques em reunião

Chico Ribeiro/Portal MS A reunião teve o intuito de buscar novas parcerias e acordos comerciais

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu a visita do cônsul geral da Alemanha em São Paulo (SP), Thomas Schimitt, nesta quarta-feira (6). O objetivo é buscar novas parcerias e acordos comerciais.

A reunião foi realizada para tratar sobre a Rota Bioceânica e programas desenvolvidos em Mato Grosso do Sul para a preservação do meio ambiente com desenvolvimento sustentável.

Na data, foi destacado que a gestão estadual desenvolve várias medidas com foco na sustentabilidade, entre eles o programa “Estado Carbono Neutro”, que visa até 2030 mitigar todas as emissões de gases causadores do efeito estufa, dentro do próprio território. “Temos esta preocupação com a preservação e as mudanças climáticas, por isso desenvolvemos esta política pública”, disse.

Além disso, citou medidas importantes desenvolvidas, entre elas a recuperação das áreas degradadas e o programa que leva energia solar ao Pantanal. E, ressaltou também a criação do grupo. “Governadores pelo Clima”, que visa desenvolver uma série de projetos voltados para a preservação e recuperação do meio ambiente.

“Criamos até um consórcio nacional com esta finalidade, que é desenvolver parcerias e convênios com países, governos, ongs e entidades para desenvolver uma agenda de sustentabilidade”, falou o governador.

O cônsul elogiou as medidas implantadas no Estado e destacou a preocupação da Alemanha com a agenda de projetos voltados ao meio ambiente. “Se tratam de ações importantes e uma iniciativa muito boa feita por Mato Grosso do Sul. Falamos sobre a sustentabilidade que é algo que preocupa o consumidor alemão e europeu. É muito interessante este intercâmbio, para acharmos caminhos em comum”, afirmou.

Ele contou que viaja nesta quinta-feira (7) para Corumbá, para conhecer a região do Pantanal. “Assim reestabelecemos as conexões com o Estado, que não tivemos no ano passado em função da pandemia. Podemos reiniciar novas tratativas”, descreveu.

Conforme a assessoria do governo, Reinaldo também tratou sobre os projetos da Rota Bioceânica com o cônsul, entre eles o corredor rodoviário, que vai ligar o Estado aos países da América do Sul, assim como as linhas ferroviárias. “Segue em andamento o projeto da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, assim como os projetos de ferrovias como a Nova Ferroeste e a malha Transamericana, que fará a conexão com a Bolívia e Peru”.

O cônsul destacou que a rota traz oportunidades de investimentos estrangeiros. “A Alemanha tem uma indústria bem forte de produção nesta área, são oportunidades de investimento, assim como de compra e venda de produtos, com oportunidade de melhorar a infraestrutura do lado brasileiro e dos países vizinhos”, descreveu.

O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) destacou que a reunião foi produtiva e tratou de pontos importantes. “Falamos da rota bioceânica, em que temos dois projetos importantes, o rodoviário, que existe interesse de empresas alemãs de atuarem na rota, assim como o ferroviário, em que a Alemanha detêm tecnologia mais moderna de construção (ferrovias) e tem interessante na venda de equipamentos”.

Jaime citou também a discussão sobre a questão ambiental. “Foi uma oportunidade de mostrarmos para ele nossos programas de sustentabilidade, como o Estado do Carbono Neutro, em que eles se manifestaram surpresos com o quanto que já avançamos no tema. A ideia é que ele nos ajude na divulgação da imagem do Estado na sociedade alemã, mostrando que não há motivo para restrições a nossos produtos”.