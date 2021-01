Robson Fukuda causa comoção entre políticos e colegas de profissão

Neste domingo (10), o médico do pronto atendimento do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, o Dr. Robson Fukuda, trabalhava na linha de frente contra a Covid-19, faleceu decorrente do novo coronavírus. Fukuda era muito conhecido e admirado, por políticos e colegas de profissão.

O secretário de Estado de Saúde de MS, Geraldo Resende, escreveu em uma de suas redes sociais, que a Saúde do Estado se despede de um dos grandes heróis desta pandemia. “Robson Fukuda, médico da linha de frente, lutou desde o início da pandemia ajudando a salvar muitas vidas infectadas pela Covid-19, e nos foi levado por ela. Profissional generoso, homem bom e gentil, do médico incansável, colega de todas as horas. Ele é um dos grandes heróis desta pandemia no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Todas as vidas perdidas nos causam dor. Mas quando perdemos um herói que tanto se dedicou a essa luta, e teve a vida levada pelo inimigo, nos causa imensa tristeza e indignação. Obrigado, Dr. Robson. Faremos que sua luta não tenha sido em vão”, postou Resende.

O secretário Municipal de Saúde de Campo Grande, publicou lamentando a morte do médico. “Triste perda! Pessoa do bem! Que Deus o receba e conforte sua família!”.

Para o Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), "Lamentavelmente, o Covid-19 levou o doutor Robson Yutaka Fukuda, justo ele que estava à frente no Hospital Regional em combate a essa terrível doença. Ele tinha 46 anos. E, desde o início da carreira, fez muito pela medicina e pelos seus pacientes. Que Deus dê o consolo a todos os seus familiares e amigos! Doutor Fukuda, descanse em paz!", Também em sua rede social.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de MS (Coren) declarou que, “É reconhecido em Mato Grosso do Sul por sua excelência e pela harmoniosa parceria com a Enfermagem na assistência à população. A Saúde de Mato Grosso do Sul perde um grande profissional. Manifestamos nossos sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho”.

Para a Secretária Adjunta de Estado de Saúde de MS, Crhistinne Maymone, “O SUS se despede hoje de um dos ícones da saúde de Mato Grosso do Sul! Ser humano inesquecível que nos deixa o legado da humildade, ética e amor ao próximo. Sua história não começa e nem termina hoje, sua história perpetuará na construção da saúde em Mato Grosso do Sul. Hoje o céu fica mais bonito pois ganha uma estrela nova. A estrela salvadora de vidas”, publicou.

Por fim, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, “"Mais uma semana que se inicia com uma triste notícia causada pelo Coronavírus. Lamentamos profundamente a morte do colega Robson Fukuda, médico vascular. Foi diretor da Secretaria Estadual de Saúde (SES), presidente do Conselho Estadual de Saúde e esteve na linha de frente no combate à Covid-19 por todos esses meses. Meus sentimentos à família aos colegas profissionais da saúde que têm enfrentado momentos tão desafiadores e, infelizmente, de tantas perdas", declarou em sua rede social.