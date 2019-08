Reviva Centro traz esperança aos Comerciantes

PMCG/Divulgação

No mês em que se comemora os 120 anos de Campo Grande, o Capital News sai as ruas da Cidade para perguntar aos moradores sobre essa a reforma tão esperada por todos, o Reviva Centro.

O objetivo do Projeto Reviva prevê a revitalização do Centro de Campo Grande, a partir do embutimento da fiação, ampliação das calçadas, criação de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho.

Deurico/ Capital News

Para a vendedora de cachorro-quente, dona Elisabeth de 56 anos, a reforma do Reviva Centro, vai agregar muito para a Capital, proporcionando um aumento significativo para o comércio de um modo geral.”Estou neste ponto há um ano da praça Ary Coelho e anda bem parado as minhas vendas, quando saí bem é uma média de vinte cachorro quente, mas normalmente é uma faixa de seis por dia, espero que depois de inaugurado as pessoas voltem a frequentar mais o centro da cidade” explana

Deurico/Capital News

O mototaxista José Rosa de 46 anos, comenta que a reforma está prejudicando o comércio central, muito demorado mas de contrapartida acho que vai ficar bonito, espero que depois das obras as população campo-grandense volte a frequentar o Centro da Cidade, essa é nossa esperança.

Deurico/ Capital News

O Micro Empresário Alberto Farrel de 60 anos, afirma que a área central, vai ficar linda depois das obras concluída, claro que agora no meio da pavimentação é ruim para o trabalhador, que perde um pouco, até por conta do acesso que anda limitado, mas depois de finalizado vai ficar aconchegante, incentivando o comércio e o turismo da Capital que está precisando.

Deurico/ Capital News

A gerente de loja Giovana de 25 anos, conta que o reviva atrapalhou muito o comércio da 14 de julho, o pó sujou muito a loja, o fluxo de pessoas diminui gradativamente, mas agora está voltando aos poucos, esperamos que depois de concluída o movimento melhore, essa é a esperança da população.