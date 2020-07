Retorno às aulas é debatido resiliência emocional

Cesar Floriano/Portal MS Dinâmica de grupo em aula sobre resiliência emocional

O debate desta quinta-feira (16), entre os professores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul com o Instituto Ayrton Senna, tem como tema central a resiliência emocional pode ajudar professores e alunos no retorno às aulas no pós pandemia.

Com liderança da especialista em educação integral Gisele Alves e do vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna, Emilio Munaro, a live contará com participação dos professores Patrícia Silvia e Cesar Floriano, da Rede Estadual de Ensino de MS.

Serviço

Live Resiliência Emocional: como esta competência emocional ajuda na volta às escolas?

Data: quinta-feira, 16 de julho

Hora: 15h (horário de MS)