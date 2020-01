Reinaldo Azambuja cobra presença federal na fronteira

Divulgação/ MSGOV Ainda devem ingressar na PM, 388 soldados, 50 oficiais combatentes e 13 oficiais de saúde.

Governador Reinaldo Azambuja criticou a falta de Policiais Federais na fronteira do Mato Grosso do Sul. O pronunciamento foi feito na cerimônia de entrega de viaturas para Polícia Militar Estadual, nesta segunda-feira (27).



Em seu discurso, Azambuja ainda sugeriu a instalação do Núcleo de Inteligência de Fronteira em Mato Grosso do Sul. Para a polícia estadual, o governador não poupou elogios, destacando a diminuição em 15% dos índices de criminalidade na fronteira, além da apreensão de 367 toneladas de drogas em 2019.



Ao todo foram 43 viaturas e três micro-ônibus, com um investimento de R$ 9 milhões, para a PM.



A respeito da cobrança de uma presença maior das forças de segurança federais, Azambuja explicou que o reforço beneficiaria todo o Brasil. Menos drogas e armas passariam para o território brasileiro.