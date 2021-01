Prosseguir aponta 34 municípios em bandeira vermelha

Chico Ribeiro/Portal do MS Nenhuma cidade do Estado foi classificada com baixo risco

Nesta quarta-feira (13), o Governo do Estado divulgou a primeira atualização do ano do mapa Prosseguir, apontando uma melhora na classificação de 36 municípios de Mato Grosso do Sul, porém, com34 cidades na bandeira vermelha e nenhuma nas bandeiras de menor risco, como a amarela e a verde, a situação da pandemia no Estado continua alarmante.

Também durante a divulgação desta quarta-feira (13), 37 cidades permaneceram com o mesmo resultado, enquanto que seis regrediram.

De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christine Maymone, “A maioria do Estado está na faixa vermelha, que é de alto risco. Temos observado uma redução na taxa de contágio, para 1,02, porém associamos isso mais à diminuição da circulação de gente e redução do poder de compras neste período pós-festas e por causa das viagens de quem está em período de férias”, afirma.

Com esta divulgação, o grau de risco foi atualizada nos 79 municípios, com relação à 1ª semana epidemiológica de 2021 do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), já nesta quinta-feira (14) o Governo do Estado encaminhará aos municípios as novas recomendações dos dados aferidos de 03 a 09 de janeiro, que devem ser observadas para o período de 10 a 23 de janeiro pelos prefeitos.

O governo estadual notificou os municípios para que comprovem o cumprimento das medidas ou justifiquem o descumprimento, sob pena de comunicação ao Ministério Público e demais autoridades, de acordo com o Decreto Estadual nº 15.559/2020.

A atualização do mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados) apresenta duas cidades com bandeira cinza: Dois Irmãos do Buriti e Japorã, na considerada faixa de risco extremo.

Já considerados bandeira vermelha estão, 34 cidades: Alcinópolis, Anaurilândia, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquirai, Juti, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Paraiso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sonora e Três Lagoas. Os demais municípios pontuam o grau médio, ou seja, bandeira laranja e nenhuma localidade estão hoje nas consideradas bandeiras mais leves: a amarela e a verde.

A classificação é gerada com base nos indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, necessidade de expansão de leitos e situação de fronteira com país ou divisa com Estado que tenha aumento de casos.

O governo do Estado informa que, os mapas situacionais atualizados, recomendações para os municípios e a distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br (link prosseguir).