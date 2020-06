Projeto Nova promove live solidária da cantora Viviane Barreto

A entidade reforça o pedido para que doadores e pessoas que abracem a causa, assistam, participem e compartilhem a experiência de ajudar o próximo sem sair de casa.

É possível se inscrever no canal do YouTube da Viviane Barreto e ativar as notificações no link da transmissão abaixo. Contamos com o seu apoio! Inscreva-se para assistir a transmissão.

Serviço:

Live de lançamento do álbum Santidade e Avivamento da cantora Viviane Barreto Quinta feira 11 de junho de 2020 20hs no horário de Brasília. 19hs no horário Sul Matogrossense Transmissão no YouTube: https://bit.ly/2UenBjq

A live acontecerá com o objetivo de oferecer ao público a chance de se envolver com o Projeto Nova, e suas ações de atendimento a sobreviventes de abuso e exploração sexual. Durante a transmissão será possível fazer doações diretamente ao projeto através de links e QRcodes.