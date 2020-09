“Programa Madrinhas e Padrinhos” realiza atendimento personalizado para idosos

Luciana Nassar Evento também pretende conscientizar sobre a importância dos idosos

Semana Estadual do Idoso em Mato Grosso do Sul iniciou na sexta-feira (25) e vai até dia 2 de outubro, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizará, por meio da internet, uma série de eventos gratuitos e abertos ao público. Haverá transmissões de debates ao vivo, veiculação de vídeos, programas e até show.

Está agendada para o domingo (27) a apresentação do “Programa Madrinhas e Padrinhos” desenvolvido pela Fundação Manoel de Barros. Cada profissional ou voluntário da instituição apadrinhou 10 idosos. Os padrinhos e madrinhas fazem um acompanhamento personalizado dos idosos, por meio de ligação telefônica e WhatsApp. O objetivo é animar, levantar a autoestima e auxiliar o idoso a passar por esse momento de distanciamento social.

Na segunda-feira (28), está programada a estreia do programa Perspectiva com o tema: Novo olhar para as possibilidades de retorno das atividades com idosos mediante a pandemia. O médico geriatra José Roberto Pelegrino foi o entrevistado desta edição do programa produzido pela TV Assembleia.

Deve acontecer na terça-feira (29) a live “Como amenizar os efeitos da pandemia nas pessoas idosas” e na quarta-feira (30) a publicação do vídeo “A Política de Assistência Social e o Fortalecimento de Vínculos no Atendimento ao Idoso”.

No Dia Internacional do Idoso (1º de outubro), a programação estará reforçada. Às 8h, está prevista a palestra “Recomendações e condutas de biossegurança para o atendimento das pessoas idosas de instituições públicas e privadas do Mato Grosso do Sul”.

No período da tarde, está agendada a live “17 Anos do Estatuto do Idoso: mulheres idosas, idosos institucionalizados e encarcerados”. À noite, a programação fica por conta do show “Pro dia nascer feliz”, com Maria Quitéria. A transmissão está prevista para às 19h.

No último dia de evento, deve haver a “Discussão intersetorial de Política Pública para o idoso do MS – Rede Estadual”, às 9h.