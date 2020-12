Procon recebe denúncias através do MS digital

Arquivo Subcom MS Digital

Registrar a reclamação do consumidor no órgão ficou mais simples com MS Digital. O órgão de proteção aos direitos do consumidor de Mato Grosso do Sul integra as funcionalidades do app e possibilita fazer denúncias ou reclamações com apenas alguns cliques na tela do celular.

Tradicionalmente o fim de ano é o período em que as pessoas mais compram no comércio com o objetivo de presentear familiares e amigos. Nesta hora, o aplicativo MS Digital do Governo do Estado é mais uma ferramenta para denunciar abusos, junto ao Procon/MS.

A partir da opção Denúncia dentro do ícone Procon no app, basta seguir seis passos para concluir a queixa. De acordo com a assessoria, o procedimento todo não leva nem 5 minutos, bastando selecionar as sugestões que a ferramenta disponibiliza, como: tipo de denúncia, tipo de local, anexo de até três fotografias, descrição do ocorrido em até 200 caracteres, endereço do estabelecimento com opção de captura automática da localização do denunciante, e finalizar com o envio da denúncia que cai automaticamente no sistema do Procon/MS e está sujeita a todas as consequências legais.

O superintendente do órgão, Marcelo Salomão, que participou ativamente da inserção dos serviços dentro do aplicativo, destaca a importância da modernização nos serviços públicos. “É uma ferramenta extraordinária que facilita a vida do consumidor. Ele pode fazer a denúncia com registro de foto que vai facilitar para os nossos fiscais a configuração da conduta do fornecedor, ele pode olhar nossas pesquisas, ele pode olhar os sites não recomendados, e ver as notícias do Procon. Então o MS Digital é uma ferramenta que aproxima o consumidor do Procon, e possibilita todo aquele equilíbrio necessário na relação de consumo”, recomenda.