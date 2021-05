Procon Estadual autua posto de combustível na Capital

Divulgação/Portal MS Procon constatou diversas irregularidades no estabelecimento

Após inúmeras denúncias formalizadas por consumidores de Campo Grande, a equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), autuou um posto de combustíveis por cobranças indevidas. Durante as diligências o Procon Estadual constatou diversas irregularidades no Auto Posto Pororoca XXV, de bandeira Taurus, localizado na avenida Afonso Pena 7 144, na Capital.

De acordo com o Procon, foram verificadas divergências em relação aos preços anunciados em placas e os impressos nas notas e cupons fiscais, cerca de R$ 0,10 ( dez centavos) por litro de combustível abastecido. Conforme a assessoria, o problemas não se restringiram a cobrança indevida, no local foi constatado que arbustos eram posicionados estrategicamente para esconder uma placa que informava que as operações no local só podiam ser realizadas em dinheiro ou cartão de débito. O Procon identificou ainda que no interior do posto existia outra placa indicando de forma inconclusiva e ostensiva, valores diferentes para pagamentos em cartões de crédito ou convênios.

Apesar de pagarem à vista, em dinheiro, ao solicitar o comprovante de pagamento os consumidores se surpreendiam com os valores. O valor referente a gasolina comum era exposto a R$ 5,569, contudo no cupom fiscal constava o valor de R$ 5,669. Fato que se repetia na gasolina aditivada, exposta pelo valor de R$ 5,599 mas cobrada a R$ 5,669 no cupom fiscal. Em relação ao etanol a tabela apresentava o preço de R$ 4,429 enquanto a cobrança efetiva era de R$ 4,529. O diesel S 10 era oferecido pelo valor de R$ 4,439, mas o preço cobrado era de R$ 4,539.

Conforme o Procon, os consumidores relataram indignação, em relação aos lucros adquiridos pelo auto posto que deviam ser bastante altos, visto que o posto comercializa milhares de litros de diferentes combustíveis por dia. “Os preços expostos já demonstram que a empresa tem lucro. Lesando o consumidor dessa forma não resta dúvida de que sua margem passa a ser excessivamente maior”, destacava uma das denúncias recebidas.