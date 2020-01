Primeiro leilão de veículos do Detran MS é iniciado

Divulgação/ PMCG O leilão aconte pela internet

Começou nesta semana o leilão de veículos para circulação, promovido pelo Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o primeiro do ano. Ao todo são 403 lotes de veículos, sendo 310 motocicletas e 93 automóveis.

A realização do leilão será feita online, no site www.canaldeleiloes.com.br. A captação de lances terá início às 10h do dia 16 de janeiro com encerramento previsto para às 15h do dia 30 de janeiro. Conforme a publicação, serão leiloados veículos para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no pátio do leiloeiro credenciado junto ao Departamento.

O período de visitação está previsto para ocorrer entre os dias 20 e 24 de janeiro, no pátio do leiloeiro Pierre Adri, localizado na Av. Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Conforme as regras do leilão, não podem participar do certame, servidores do Detran-MS e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas.