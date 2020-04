Agepen Presídios ajudam a produzir equipamentos de proteção durante pandemia

Em tempos de insegurança e medo com a pandemia do novo coronavírus, Mato Grosso do Sul mostra que a solidariedade e a consciência social podem vir de qualquer lugar. Atentos à alta demanda dos equipamentos de proteção individual, que ajudam na proteção contra o Covid-19, presos da Capital e do interior estão fabricando materiais de higiene, álcool 70%, hipoclorito de sódio, além de máscaras, gorros e capotes.

Em uma semana, apenas nas unidades prisionais de Campo Grande, foram produzidos cerca de 600 litros de hipoclorito de sódio, 1.560 máscaras e 270 litros de sabão liquido. No interior já foram produzidas 3.251 máscaras, tudo feito dentro das normas sanitárias e acompanhamento de técnicos da Universidade Federal (UFMS). A meta é que sejam produzidas, diariamente, cerca de três mil máscaras de TNT, nos estabelecimentos de todo o Estado.

Há 19 anos cumprindo pena, André é um dos voluntários no setor de costura, onde se produz máscaras, capotes e toucas. Alarmado com a Pandemia, ele diz que se sente importante com fazer parte desta ação. “Trabalho sábados, domingos, o tempo que for necessário para ajudar as pessoas lá fora”, afirma.

A ação é fruto do termo de cooperação mútua assinado entre a Agepen, Associação dos Magistrados (Amamsul), Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público (ASMMP) e o Hospital Regional (HRMS). A eficiência do projeto já chamou a atenção de gestores em São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, que pretendem adotar o mesmo modelo de cooperação.