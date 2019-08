Presidente da Fundesporte é eleito secretário executivo

Vanessa Ayala/Divulgação Fundesporte Diretor-presidente da Fundesporte Marcelo Miranda prestigiado durante evento

“Fico muito honrado com essa importante tarefa na defesa do Esporte Nacional e agradeço aos gestores estaduais por me confiarem esta responsabilidade e missão e ao Governador Reinado Azambuja por acreditar no meu trabalho”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, eleito Secretários do Estado do Esportes durante o Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes que acontece no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.



O gestor da pasta de Esportes de Mato Grosso do Sul, participou das temáticas apontadas no evento, apresentando as ações desenvolvidas no MS e as soluções em meio às dificuldades financeiras do país. “Estou muito feliz com a reativação do Fórum de Secretários Estaduais. Desde 2016 que cobramos o seu retorno. O Fórum é fundamental para troca de experiências entre os gestores estaduais, apresentando nossos resultados e buscando ideias novas para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Em relação ao panorama nacional, Mato Grosso do Sul tem se apresentado como referência nas ações de iniciação esportiva, apoio às federações, realização dos jogos e representação nacional”, afirmou Miranda.



A integração de Esporte, Cultura e Desenvolvimento Social e as ações de descentralização para levar políticas públicas a todas as regiões do país foram temas debatidos pelo secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil, no primeiro dia do evento.



Décio Brasil fez uma apresentação aos gestores estaduais sobre a estrutura do Ministério da Cidadania e sobre os programas da Secretaria Especial do Esporte. Também deu detalhes sobre a distribuição dos recursos das loterias federais para os vários entes do Sistema Nacional do Esporte, incluindo as secretarias estaduais, e defendeu a descentralização da Lei de Incentivo ao Esporte.



“Estamos trabalhando para ampliar a utilização da Lei de Incentivo, que hoje está muito concentrada nas regiões Sul e Sudeste, e atender a mais projetos educacionais e de participação. Junto a ações como a Estação Cidadania e o Município Mais Cidadão, queremos levar esporte e programas socioculturais a todas as regiões do país”, afirmou Décio Brasil.