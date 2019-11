Presidente da famasul faz reivindicações dos produtores em Assembleia

Divulgação Saito ressaltou que presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, o recebeu para que houvesse uma reunião

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Maurício Saito, participou de reunião na tarde de ontem (5), com presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), para apresentar as reivindicações dos produtores no setor agropecuário quanto ao projeto do governo estadual que altera o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Para Maurício Saito, a proposta representa um aumento tributário aos produtores rurais em um cenário adverso. Saito ressaltou que presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, o recebeu para que houvesse uma reunião. “A nossa contrariedade é quanto ao projeto de lei apresentado pelo Executivo estadual na semana passada”, disse

“Durante a conversa ele destacou que o setor agropecuário tem avançado em eficiência, com aumento, por exemplo, de 50% da safra de grãos em quatro anos. No entanto, esse incremento é acompanhado de elevação dos custos de produção. “E com essa proposta do governo, esse custo subirá ainda mais, causando impacto no setor agropecuária e em toda sociedade”, afirma Maurício Saito

Em nota publicada na semana passada, a Famasul se manifesta contra o projeto do Executivo, apresentando números do peso econômico do setor. “Ao onerar ainda mais setores como o da agropecuária, um dos responsáveis pelo equilíbrio econômico brasileiro, o Estado joga contra as possibilidades de manutenção deste crescimento, ainda mais necessário nos momentos de crise”, diz trecho da nota.

O deputado Paulo Corrêa se comprometeu em realizar, juntamente com outros parlamentares, reunião ampliada com a Famasul e outras entidades que representam a atividade agropecuária. Devem participar também a Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS) e o Movimento Nacional dos Produtores (MNP).