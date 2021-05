Prefeitura segue imunização contra a covid em grupos específicos

Divulgação/PMC

Nesta quinta-feira (27) a Prefeitura de Campo Grande amplia a vacinação contra a Covid-19 para segmentos elencados como prioritários pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI) e dá continuidade à aplicação da segunda dose de Astrazeneca para pessoas que se vacinaram até o dia 27 de março.

O Município está abrindo a vacinação para trabalhadores do transporte metroviário e ferroviário, transporte aéreo, aquaviário e trabalhadores portuários de 18 anos ou mais, além de caminhoneiros de 45 anos ou mais. No ato de vacinação, é necessário a apresentação de documento que comprove a situação de trabalhador empregado e ou em exercício efetivo da função.

De acordo com a assessoria, até o momento, 266.015 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa quase 30% de toda a população campo-grandense, incluindo pessoas não elegíveis para à vacinação, como menores de 18 anos. Deste quantitativo, 122.795 já receberam a segunda dose, totalizando 388.810 doses aplicadas. A Capital se mantém entre as que mais vacinaram proporcionalmente sua população no país.