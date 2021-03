Prefeitura promove campanha para arrecadar agasalhos e alimentos

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Campanha irá sortear prêmios aos doadores

Prefeitura de Campo Grande anunciou na última quarta-feira (24) a campanha de Mobilização Solidária com objetivo de arrecadar doações de agasalhos e alimentos. A iniciativa é administrada pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges) em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e segue até o dia 22 de maio.

Conforme divulgado a cada 2 agasalhos em bom estado de conservação ou 5 quilos de alimentos não perecíveis doados, os participantes irão receber um cupom para participar de um sorteio valendo os seguintes prêmios: 1 notebook, 1 vale compras no valor de R$2.500 e 1 vale compras no valor de R$ 1.000.

Secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello explica que o objetivo da Campanha de Mobilização Solidária é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na Capital. “Todas as doações serão disponibilizadas ao FAC que vai distribuir esses agasalhos e alimentos às famílias cadastradas e pessoas em vulnerabilidade social que residem nas sete regiões de Campo Grande”, ressaltou via assessoria.

Mattiello destaca a importância da ação. “Pretendemos arrecadar o máximo possível de alimentos e agasalhos.Vamos estimular a população e os servidores municipais para fazer suas doações e ter a mobilização de solidariedade para a gente poder levar um pouco de aconchego e conforto às famílias carentes e para as pessoas em vulnerabilidade social”, conclui o secretário.

Divulgação/PMCG Ação Solidária

Todas as doações arrecadadas serão destinadas ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), a ação é patrocinada pelas Instituições Selecon, Sicoob, Rede de supermercados Comper e Fort Atacadista.

Serviço:

O sorteio será realizado no dia 27 de maio, no Paço Municipal, na ocasião serão entregues os materiais arrecadados para o FAC. Os postos de coleta estão localizados nas unidades da Rede Comper, Fort Atacadista, Instituição Sicoob União MT/MS (Vivendas do Bosque e Euclides da Cunha) e nas secretarias municipais de Campo Grande.

Para mais informações acesse: https://www.instagram.com/.