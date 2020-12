Prefeitura ira abrir mais 10 leitos de UTI no hospital do Pênfigo

Divulgação/PMCG Leitos

Na próxima segunda-feira (14) a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, irá abrir mais 10 leitos de terapia intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19), no Hospital Adventista do Pênfigo. Na manhã deste domingo (13) o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, acompanhou a montagem dos equipamentos cedidos pelas secretarias municipal e estadual de saúde para ativação dos leitos.

Com mais esta ampliação, o hospital, localizado na saída para Sidrolândia, passará a contar com 30 leitos contratualizados com o município para receber pacientes mais graves acometidos pela Covid-19

De acordo com a assessoria, a disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para desafogar outras unidades hospitalares, como o Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), referência no atendimento a pacientes com coronavírus.

Atualmente o município conta com 286 leitos de UTI contratualizados na rede pública, filantrópica e particular para atendimento de pacientes críticos.A Prefeitura mantém tratativas com hospitais e a previsão é de que mais 10 leitos sejam aberto nesta semana na Santa Casa.