Prefeitura deve prestar contas de gastos em Audiência Publica

PMCG Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Câmara de Vereadores de Campo Grande promove, na segunda-feira, dia 28, às 9 horas, Audiência Pública para que a prefeitura preste contas das receitas e despesas relativas ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, deve apresentar os dados aos vereadores e à população, detalhando valores arrecadados e principais investimentos. A Audiência é convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos.

De acordo com assessoria, a prestação de contas é feita a cada quatro meses pela prefeitura, encaminhando aos vereadores relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício. Os dados são repassados em Audiência Pública, quando podem ser verificados investimentos prioritários, metas e o comprometimento da receita com gasto com pessoal, fiscalizando o respeito aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A última Audiência de prestaçāo de contas aconteceu no dia 25 de maio, quando o secretário apresentou que havia um cenário de pré-crise decorrente dos impactos da pandemia do coronavírus e preocupações com a folha de pagamento. A expectativa para socorrer as finanças era o repasse do Governo Federal, que já vem sendo feito.

Ainda na próxima semana, na quarta-feira, dia 30 de setembro, a Câmara Municipal promove Audiência para prestaçāo de contas específica dos recursos da saúde em Campo Grande.