Prefeitura adianta abertura de centro de vacinação na Capital

Divulgação/PMCG Local seria ativado na próxima quarta-feira

O local entrará em funcionamento já nesta terça-feira (23), das 13h às 17h. A Prefeitura de Campo Grande vai antecipar a abertura do Centro de Vacinação contra a Covid-19 no Ginásio Guanandizão.

Cerca de 100 servidores, entre vacinadores, apoio técnico e administrativo, estarão envolvidos. A capacidade de atendimento estimada é de 2,5 mil a 3 mil pessoas por dia. O centro irá funcionar de segunda a sábado, de 07h30 às 17h.

De acordo com a assessoria, além do Centro de Vacinação no Guanandizão, a população pode buscar atendimento nesta semana em outros 30 pontos de imunização, espalhados pelas sete regiões urbanas do Município e do Drive-thru no Parque Ayrton Senna. Nesta terça-feira, serão vacinados idosos de 72 e 71 anos, seguindo calendário pré-estabelecido pela Secretaria Muncicipal de Saúde (Sesau).