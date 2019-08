Prefeito lança o Programa Praça no Bairro

PMCG Implantação de Praças nos bairros e revitalização

Prefeitura lança o Programa Praça no Bairro, projeto do Marquinhos Trad (PSD), na ocasião foram assinados os termos e autorização para implantação da Praça do Jardim das Hortênsias.

Para o prefeito da Capital, sua gestão está promovendo um lugar prazeroso para as pessoas descansar nas peças e proporcionado um dia de lazer para família e amigos.

As áreas que farão parte deste Programa foram indicadas pelos Conselhos Regionais de cada Região Urbana de Campo Grande e serão individualmente planejadas, ouvindo a comunidade local da respectiva praça, por meio de pesquisas realizadas junto aos moradores do entorno e durante as reuniões públicas, onde a comunidade participa na elaboração da proposta de intervenção.

A diretora da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob, detalhou todo o processo de elaboração do programa Praça no Bairro. “Hoje foi o lançamento do programa Praça no Bairro. Esse é um projeto que envolve a comunidade na construção do processo arquitetônico e urbanístico da praça. Os locais de construção ou revitalização são indicados pelos conselheiros regionais. Após essa indicação, nós vamos até o entorno dessa praça e entregamos aos moradores um questionário pra saber o que eles querem nesse local. Em um segundo momento, uma reunião é feita para que novamente os moradores possam apresentar, de acordo com seu ponto de vista, prioridades para o local. Na terceira reunião, é apresentado o Mapa Falado aos moradores. Esse mapa é colocado no chão e nós entregamos uma maquete 3D a eles, onde cada um irá apontar locais apropriados para instalação da quadra, playground ou academia ao ar livre por exemplo. Ao fim dessas três reuniões, o projeto é elaborado pela Planurb e devolvido aos moradores para que haja uma aprovação final do projeto. E em um primeiro momento, cada região de Campo Grande será agraciada com uma praça que integra o programa”, concluiu Berenice.

O Programa Praça no Bairro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV), com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), com a Fundação Municipal de Esporte (FUNESP) e com os Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande.