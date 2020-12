Pré-matrículas para alunos da Reme se encerram nesta terça-feira

Tamanho do texto

Leonardo Cabral/Capital News

Nesta terça-feira (15), termina o período de pré-matrículas para alunos novos que desejam estudar nas escolas da Rede Municipal de Educação (Reme), no ano letivo de 2021. A pré-matrícula é feita apenas pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br. A previsão é de que a designação dos alunos novos seja divulgada no dia 5 de janeiro de 2021, no mesmo site. A efetivação deverá ser feita pelo responsável, na escola designada, nos dias 5 a 15 de janeiro de 2021. Caso não seja feita a efetivação nesse período, a criança perderá a vaga.

De acordo com a PMCG, os alunos que estudaram na Reme neste ano, estão automaticamente matriculados para o próximo ano letivo. A Rede Municipal de Ensino possui, na capital, 98 unidades escolares de ensino fundamental.