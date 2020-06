Prazo para pagar licenciamento placa final 3 e 4 encerra na terça

Tamanho do texto

Divulgação/Portal MS Prazo vai até o dia 30 de junho

Prazo para pagar o licenciamento dos veículo com placa final 3 e 4 encerra nesta terça-feira (30). Desde o dia 22 de maio, os sul-mato-grossenses já podem imprimir o seu licenciamento em casa, em papel A4. Até o momento, mais de 64 mil condutores já utilizam o documento no novo modelo.

Para imprimir é necessário acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), fazer o cadastro e seguir o passo a passo. Conforme a assessoria dos 327.419 veículos em Mato Grosso do Sul com pagamento previsto para este mês, apenas 39.480 foram licenciados até o dia (21).