Praça de Campo Grande vai ser revitalizada

Denilson Secreta/ PMCG

Iram começar as obras de revitalização da Praça José Santana Delmondes no Conjunto Bonança, estimadas em R$405.329,15. O Governo do Estado de MS e a Prefeitura de Campo Grande assinaram neste sábado (18) a ordem de serviço.

A reforma é aguardada pelos moradores da região a mais de 10 anos, tendo inicio nesta segunda feira (20). A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) será a responsável pela execução do projeto, que conta com brinquedos para as crianças e academias para os adultos.

Conforme afirma o Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, “Essa é mais uma praça esportiva de Campo Grande dentro do nosso pacote que é o maior pacote de reformas, manutenção e melhoria das praças públicas esportivas da Capital, são mais de 30 milhões de reais investidos na política pública de esporte e lazer e isso é nas sete regiões”.

Denilson Secreta/ PMCG

Com a revitalização concluída, a Praça terá uma rampa dando acesso ao campo de futebol, terá substituição das bases de eucalipto por alambrado de aço galvanizado atrás das traves, será construído também um play ground com brinquedos para as crianças e será instalada uma academia ao ar livre com 10 equipamentos para exercícios físicos. Para acessibilidade haverá rampas nas esquinas com piso tátil e a pista de caminhada será revitalizada, além disso bancos e lixeiras serão instalados no local.