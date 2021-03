Por dia centro de Vacinação no Guanandizão pode aplicar 2,5 mil doses

Divulgação/PMCG Vacina covid-19

Centro de vacinação contra a Covid-19 instalado no Ginásio Guanandizão, aberto nesta terça-feira (23) terá capacidade de aplicar até 2,5 mil doses por dia. “Neste momento, estamos buscando dar à população uma segurança maior. Visamos atingir, ou a redução da circulação coletiva, ou a vacinação, mesmo que esta segunda seja em uma quantidade menor do que esperado inicialmente”, comenta o prefeito Marquinhos Trad (PSD) a respeito das medidas tomadas nos últimos dias, que incluem a antecipação de feriados municipais.



O Centro funcionará de segunda a sábado, entre 7h30 e 17h. A recomendação é que, antes de buscar por atendimento no local, o usuário faça o cadastramento de identificação prévia no site vacina.campogrande.ms.gov.br.



Nesta quarta-feira (24) acontece a vacinação do público de 70 anos no período matutino. No período da tarde será vacinado quem tem 69 anos de idade. Além do Centro, a Capital conta com 30 unidades de saúde abertas neste feriado para atendimento exclusivo de vacinação contra a Covid-19.



Balanço vacina:

Até o dia o início da tarde de 23 de março, o Município vacinou 70.712 pessoas, sendo que 25.623 já tomaram a dose de reforço, totalizando 76.335 doses aplicadas.



Locais de vacinação

Drive-thru

Parque Ayrton Senna

Das 7h30 às 17h30



Seleta

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

Das 7h30 às 17h



Centro de vacinação Guanandizão

Das 7h30 às 17h