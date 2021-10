Polícia Ambiental autua empreiteiro em R$ 15 mil por incendiar área de fazenda no Pantanal

Divulgação/PMA Infrator foi autuado em R$15 mil

Equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana (MS), realizou uma autuação na tarde de quinta-feira (7). A ocorrência havia sido registrada pelo gerente de uma fazenda que fica localizada à margem da BR-419.

Na ocorrência, foi relatado que o infrator havia provocado o incêndio em três áreas de vegetação nativa da propriedade.

De acordo com o gerente da fazenda, foram empregados dois tratores com grades, quatro tratores de esteira e dois tratores do tipo pá-carregadeira na construção de 12 km de aceiros em cercas e estradas para conter as chamas, o que impediu que o fogo se alastrasse a outras propriedades.

Dois outros empreiteiros, que estavam no local na obra da cerca, informaram à equipe que presenciaram o incendiário ateando o fogo na mata. Informaram que estavam sentados à sombra de uma árvore fazendo a refeição e o homem simplesmente levantou-se e disse: " assim é que se coloca fogo", ateando o fogo dolosamente.

O Infrator de 34 anos, residente em Aquidauana, assumiu a responsabilidade pelo incêndio, que atingiu uma área de vegetação de aproximadamente 3 hectares somente, graças ao trabalho dos funcionários da fazenda com as máquinas.

Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$15.000,00. O autuado também irá responder por crime de provocar incêndio em mata ou floresta, com pena prevista de dois a quatro anos de reclusão.