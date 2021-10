Pode chover em Mato Grosso do Sul nesta quinta

Edemir Rodrigues Previsão para está quinta-feira

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (7) com sol e tempo aberto em todas as áreas e possibilidade de chuva no período da tarde. Em Campo Grande, o dia amanhece com sol, mas pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde e da noite.

Os níveis de umidade relativa do ar seguem baixos durante a tarde, com variação estimada entre 50% a 20%, sendo a região pantaneira e norte as mais secas.

Em Campo Grande a mínima será de 23°C e a máxima de 37°C. Em Dourados mínima de 23°C e máxima de 38°C, Ponta Porã mínima 22°C e máxima de 36°C, Corumbá mínima de 28°C e máxima de 40°C, Coxim mínima de 24°C e máxima de 39°C e Três Lagoas mínima de 23°C e máxima de 35°C.