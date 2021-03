Pode chover a qualquer momento nesta quinta em Mato Grosso do Sul

Anderson Ramos/Capital News Quinta-feira de chuva em MS

Mato Grosso do Sul está sob alerta para temporal com ventos fortes e chuva em todas as áreas. Nesta quinta-feira (18) a umidade relativa do ar estará elevada podendo variar entre 60% a 90%.



As temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C, no Estado. Já na Capital a máxima será de 28ºC e a mínima de 22ºC, Corumbá a mínima será de 25ºC e a máxima de 32ºC, Três Lagoas 23ºc e a máxima de 33ºC, Coxim a máxima será de 32ºC e a mínima de 22ºC, Dourados a mínima é de 22ºc e a máxima de 32ºC e em Ponta Porã a mínima é 18ºC e a máxima de 23ºC.