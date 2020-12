PMCG convoca mais de 50 médicos

Eder Andrade/Prefeitura de Campo Grande UPA Leblon

Nesta quinta-feira (17) a Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou, através do diário oficial, a convocação de 56 novos médicos que irão reforçar o atendimento à população. Foram chamados profissionais plantonistas e um residente, que devem atuar nas unidades de urgência e emergência, médicos ambulatoriais, que atendem nas unidades básicas.

De acordo coma a PMCG, os profissionais fazem parte do quadro de médicos temporários da Sesau e deverão se apresentar à secretaria no horário de datas estipulados em edital.

De acordo com a assessoria, do total de 35 médicos ambulatoriais convocados, 15 têm carga horária de 24 horas por semana e 20 atuarão 40 horas semanais. Todos os 20 plantonistas deverão cumprir uma carga de 24 horas no decorrer da semana, diferente do residente, que é convocado por 12 horas semanais.

A apresentação para assumir as vagas estão funcionando mediante horário e data marcada e os prazos estão discriminados por categoria em edital. Aquele profissional que não comparecer à sede da Sesau com a documentação descrita no edital em até três dias úteis será considerado desistente e, para tentar novamente uma vaga, será necessário a reinserção no cadastro.