Pessoas com comorbidades serão vacinadas contra covid-19 em Campo Grande neste sábado

Divulgação/CMCG Centro de Vacinação contra a Covid-19

Pessoas entre 18 e 60 anos com comorbidades e deficiência, serão vacinados neste sábado (27) contra a covid-19, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Além do novo público, serão vacinados também os idosos com mais de 67 anos que não conseguiram tomar a dose no dia que estava previsto.



A recomendação é de que este público procure, preferencialmente, o Drive-thru Parque Ayrton Senna ou o Ginásio Guanandizão para se vacinar. Além dos profissionais que já atuam na vacinação, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e apoio administrativo, estes locais contarão com intérpretes de libras, assistentes sociais e médicos para acolher, tirar dúvidas e auxiliar durante o processo de imunização.



O público continua dividido por faixa etária, de acordo com as doenças listadas. Poderão se vacinar os imunossuprimidos, pessoas com pneumopatias crônicas graves e gastrostomizados que tenham mais de 60 anos de idade. Ainda segundo a Sesau, pessoas que fazem parte do Espectro Autismo (TEA), deficientes mentais e tenham síndrome de Down, paralisia cerebral, distrofia muscular e os traqueostomizados, deficientes visuais, deficientes auditivos, transplantados, renais crônicos em diálise, além de pacientes oncológicos com doença ativa em tratamento serão vacinados a partir dos 18 anos.



Será necessário realizar o cadastro de identificação prévia no site vacina.campogrande.ms.gov.br para receber a dose, uma vez que é necessária a comprovação da comorbidade anexando um laudo médico, que também deverá ser apresentado no momento da vacinação.



Locais de vacinação

Drive-Thru

Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Seleta

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

7h30 às 17h

Centro de Vacinação

Ginásio Guanandizão – acesso pela Travessa Touro

7h30 às 17h



8h às 17h



UBS Coronel Antonino

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Dona Neta

USF Albino Coimbra

UBS Coophavilla