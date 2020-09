Pesquisa estuda impacto da pandemia nas empresas de MS

Anderson Ramos / Capital News Comércio na Capital

Em Mato Grosso do Sul, as entidades representativas do varejo da capital, CDL Campo Grande, FCDL MS, SEBRAE/MS, Fecomércio (IPF) e Sindivarejo Campo Grande, estão realizando uma pesquisa para levantar os principais impactos do Coronavírus nas empresas do Estado.

Em todo o Brasil lojas foram fechadas, muitas pessoas perderam o emprego, ou muitas outras tiveram que se reinventar.Para algumas empresas, porém, a frustração se transformou em oportunidade de fazer algo diferente e acelerar o que já planejavam.

Para ter a real noção do impacto da pandemia nas empresas da capital, a participação nesta pesquisa é muito importante para que possamos contribuir com estratégias que possam amenizar os impactos e dificuldades que podem recair sobre o consumo. Este questionário estará disponível até dia 29/09/2020.

Participe clicando no link: