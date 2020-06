Pescador é multado em R$ 700

Tamanho do texto

Polícia Militar Ambiental de Corumbá multou um pescador de 63 anos na última terça-feira (24). Ele foi preso por pesca predatória na região do Bracinho, no município de Ladário, pescando com rede (petrecho proibido).

Segundo a PMA a equipe surpreendeu o infrator no início da pescaria ilegal, quando ainda armava uma rede de pesca e não houve tempo para o pescador capturar nenhum peixe. Ele tinha um rádio comunicador, que se suspeita ser para receber informação de fiscalização, tendo em vista que a PMA recebia denúncias, com informações de que o pescador detido era contumaz na prática de pesca predatória. Autor foi autuado administrativamente e multado em R$ 700. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. A adolescente também responderá por ato infracional de pesca predatória.