Pedro Caravina comemora sanção da lei que muda cobrança do ISS

Edson Ribeiro O presidente da Assomasul, Pedro Caravina

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, comemorou a sanção da lei que muda a cobrança do ISS (Imposto sobre Serviços) na operação com cartões de crédito e débito.

“Essa é uma luta antiga do movimento municipalista liderado pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) com apoio da Assomasul e demais associações regionais”, destaca o dirigente que aguardava com grande expectativa por esse importante avanço em favor dos municípios.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei na quarta-feira (23) e publicou a iniciativa na edição do "Diário Oficial da União'' desta quinta-feira (24). A alteração, no entanto, entrará em vigor a partir de 2021.

De acordo com assessoria, com a decisão, a competência da cobrança do imposto fica com o município onde o serviço é prestado ao usuário final. Atualmente, ela é realizada pela cidade onde está localizada a sede do fornecedor.

Além dos pagamentos em cartões de crédito e débito, a transferência será realizada em serviços como planos de saúde, médicos-veterinários, arrendamentos mercantis e administrações de fundos.