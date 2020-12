Paulista é multado em R$ 8 mil por transporte de madeira

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Caso aconteceu nesta quarta-feira Polícia Militar Ambiental de Bataguassu multou nesta terça-feira (22) um homem de 66 anos por transporte ilegal de madeira. Ele transportava em um caminhão Mercedes Benz, 27 m³ de lenha sem documentação ambiental. Não havia o Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto florestal.

Foram apreendidos o veículo e a lenha. Segundo a PMA, o proprietário da carga e condutor do veículo, residente em Presidente Prudente (SP), foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 8 mil. Ele também foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá receber pena de detenção seis meses a um ano.