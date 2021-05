Pagamento dos servidores injetará R$ 400 milhões na economia de MS

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Banco do Brasil

Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta sexta-feira (28) que depositará os salários de 79 mil servidores ativos e inativos na próxima segunda-feira (31). A medida segue o compromisso do governo em manter o pagamento dos servidores em dia.

Conforme o Governo, com o pagamento serão injetados R$ 416.471.674,14 na economia do estado, no mês em que é comemorado o Dia dos Namorados.

Servidores que recebem pelo Banco do Brasil, poderão sacar o valor no dia 1º de junho.