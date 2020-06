Pagamento da taxa para venda de produtos veterinários é prorrogado

Divulgação/Assessoria Medida já esta valendo

Governo de Mato Grosso do Sul deu um novo prazo para o pagamento da taxa cobrada dos estabelecimentos comerciais que vendem produtos de uso veterinário. O limite, que era 31 de março, foi estendido, excepcionalmente neste ano, até 30 de setembro. A prorrogação foi publicada nesta terça-feira (23.6) no Diário Oficial do Estado e já está valendo.

Decisão é mais uma das medidas tomadas pela administração estadual para ajudar as pessoas que estão tendo dificuldade para cumprir os compromissos por conta dos impactos do novo coronavírus. O prazo anterior, de 31 de março, consta no Decreto 13.288, de 2011, que foi alterado. No entanto, o prolongamento do prazo vale apenas para este ano.