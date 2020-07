Oito bairros recebem Fumacê na Capital

Tamanho do texto

Nesta segunda-feira (06) o serviço de borrifação fumacê irá passar por oito bairros de Campo Grande. As equipes estarão no Coronel Antonino. Guanandy, Jockey Club, Taveirópolis, Mata do Jacinto, Nova Lima, São Conrado e Tijuca. A circulação será das 16h e 22h30.

Serão oito carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O horário poderá ser alterado, ou até mesmo ser adiado em caso de chuva ou ventos fortes.