Novas normas foram firmadas para micro-ônibus e vans da Capital

As medidas de controle com os passageiros e com as operações de embarque e desembarque para Micro-ônibus autorizados das linhas intermunicipais em Mato Grosso do Sul serão mais rigorosas daqui para frente conforme ficou definido em reunião ocorrida na terça-feira (9), entre a Agência, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Campo Grande e presidentes das duas cooperativas que agregam os autônomos.

Divulgação/Assessoria Novas ormas devido a pandemia foram oficializadas

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) enviou aos transportadores ofício com as orientações a serem seguidas enquanto houver o perigo do covid-19.

“No início de maio, a Agência já havia determinado normas rígidas de cuidado sanitário, que continuam valendo para todas as empresas e autônomos do sistema. Particularmente para a Capital, devem ser cumpridas também as mais recentes determinações”, explica o Diretor de Transportes da Agepan, Ayrton Rodrigues.

Os micro-ônibus (popularmente chamados vans) somente estão autorizadas a embarcar e desembarcar passageiros na sede de funcionamento das cooperativas. Os veículos da Cooptrapte à Rua Dom Aquino, nº 694; e os da Coopervans do Pantanal à Rua Barão do Rio Branco, nº 210 e as vans poderão circular com lotação máxima de 50% de sua capacidade. Deverá ser aferida a temperatura dos passageiros antes do embarque e logo no desembarque das viagens. Os passageiros deverão usar máscaras durante todo o trajeto.