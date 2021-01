Nova Andradina recebe meio milhão para combate à erosão

Divulgação/Agesul Recurso do Governo do Estado foi autorizado durante reunião com o prefeito José Gilberto Garcia.

Nesta segunda-feira (11), durante reunião entre o Prefeito José Gilberto Garcia e o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi autorizado o repasse de R$ 500 mil para a prefeitura de Nova Andradina combater a erosão que atinge a periferia da cidade.

De acordo com Azambuja, “Esse convênio possibilita à administração municipal contratar serviços, máquinas, equipamentos, para ajudar a resolver o problema”, pontuou. A verba será utilizada exclusivamente no atendimento da situação emergencial.

Segundo o prefeito Gilberto Garcia, a contratação vai impedir a cratera de continuar aumentando. A contenção também contará com a contrapartida do Município no valor de R$ 80.222,80. Ainda conforme o prefeito, “É importante para que a gente dê uma solução imediata para que a erosão não invada a cidade. Como ela está na beira da cidade, é fundamental a sensibilidade do governador de nos auxiliar com esse convênio e assim ter uma solução rápida”, enfatiza.

A cratera que já existia na confluência das ruas Espírito Santo, Irmã Maria Rita e Antônio Duarte e parte da fazenda São Domingos, na periferia do município, aumentou o tamanho com as chuvas do mês de dezembro. Com isso, foi necessária a desocupação das casas, uma vez que, a rede de esgoto foi danificada e até um poste de iluminação pública caiu.

O Governo do Estado tem prestado apoio à população de Nova Andradina, desde o início do problema, mobilizando equipes da Defesa Civil Estadual e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e decretando situação de emergência estadual.

Durante a reunião também estiveram presentes, o secretário especial Sérgio de Paula e o presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina, Leandro Ferreira Luiz Fedossi.