Nova Andradina confirma primeira vítima fatal decorrente da doença

O município de Nova Andradina confirmou na tarde desta sexta-feira (26) a primeira vítima fatal devido ao novo coronavírus. A vítima, uma mulher de 46 anos, faleceu na quinta-feira (25), no Hospital Regional da cidade, após ter sido internado dois dias antes. Nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Saúde divulgou o resultado do teste rápido de Covid-19 que teve resultado positivo.

Conforme informações do site Nova News, a mulher tinha comorbidades anteriores à contração do vírus, como diabetes e doença renal crônica, o que pode ter agravado o quadro da paciente de forma rápida. Foi realizada uma contraprova, porém o Laboratório Central de Saúde Púbica (Lacen) ainda não tem o resultado pronto.

A vítima é a 67ª pessoa a falecer decorrente do vírus em Mato Grosso do Sul, a primeira na cidade. No último boletim divulgado pela Prefeitura de Nova Andradina, na noite de quinta-feira (25), a cidade contava com 32 casos confirmados, sendo 16 ativos e outros 16 já recuperados.