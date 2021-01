Nota MS teve mais de 350 ganhadores

PMCG Veja os ganhadores do sorteio da Nota Premiada Campo Grande

As dezenas sorteadas na quinta-feira (31), foram 17 20 22 35 41 42, no último sorteio do ano a Nota MS Premiada distribuiu R$ 300 mil entre 374 sul-mato-grossenses. Oito pessoas acertaram seis dezenas da sena e vão começar 2021 com R$ 12,5 mil na conta. Os outros contemplados fizeram a quina e vão receber o equivalente a R$ 546,45 cada um.

Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de novembro. Oito pessoas acertaram as seis dezenas da mega e vão receber cerca de R$ 12,5 mil cada. As notas premiadas foram emitidas em Campo Grande, Dourados, Bela Vista e Maracaju. Outros 366 consumidores acertaram a quina.

A Nota MS Premiada está em vigor em Mato Grosso do Sul desde janeiro e em onze meses premiou mais de 3.700 pessoas, moradoras de diversos municípios do Estado. Ao longo do ano, mais de R$ 2 milhões foram pagos aos ganhadores.

Neste primeiro ano do programa, o dinheiro que não era pago aos ganhadores retornava aos cofres públicos, mas uma lei complementar está em análise na Assembleia Legislativa e se aprovada vai destinar os prêmios não resgatados ao Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS), para investimento em políticas habitacionais a população de baixa renda.

Serviço:

O Cadastro - A lista dos contemplados e os nomes dos estabelecimentos em que as notas foram emitidas fica disponível no site do Nota MS Premiada. Para receber o prêmio todos os ganhadores devem realizar um cadastro pelo mesmo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br.

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.