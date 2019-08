Níveis de incêndio é inferior aos anos anteriores, diz Reinaldo Azambuja

Deurico/Capital News Tempo seco colabora para a propagação dos incêndios .

O Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ibama, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente estão em união com o apoio do Governo Federal, para destruir os focos de incêndio no Estado. “Mato Grosso do Sul está em uns níveis até inferior aos anos anteriores então não tem nada daquilo que acontece todos os anos de seca. Agora é diminuir os focos, e é o que estamos fazendo, trabalhando conjuntamente para diminuir os focos e a parceria com o Governo Federal é importante, somar esforços”, informou Reinaldo Azambuja (PSDB).



A Defesa Civil Estadual criou uma sala de monitoramento para cuidar dos focos de calor que estão acontecendo em Mato Grosso do Sul. Nos primeiros levantamentos já foi apurado que Corumbá é a cidade mais afetada com a estiagem e queimadas. “Assim como eles disponibilizaram a Amazônia, disponibilizaram também a parceria com os outros estados e nós estamos construindo com a equipe técnica e um grupo, trabalhando conjuntamente nos focos especificamente onde nós temos o maior problema, com a presença de todas as forças federais, estaduais”, disse Reinaldo.