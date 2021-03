Neste sábado unidade de saúde e Drive-Thru funcionam normalmente

Tânia Rêgo/Agência Brasil Vacinação

Neste sábado (20), a vacinação contra a Covid-19 segue com plantão em unidades de saúde e no Drive-thru Parque Ayrton Senna. Serão imunizados idosos com mais de 75 anos, trabalhadores da saúde com mais de 50 anos e dentistas, auxiliares, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos auxiliares com mais de 40 anos.

Também foram referenciadas cinco unidades de saúde e o polo de imunização na Seleta para atendimento da população. “É uma nova oportunidade para que as pessoas que por algum motivo perderam o dia de se vacinar durante a semana possam buscar um desses locais e se imunizar”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo.

Para se vacinar é importante levar um documento de identificação e, além disso, todos precisam fazer o uso de máscaras, inclusive os acompanhantes. De acordo com a assessoria, o usuário deve fazer o cadastro prévio pelo site: vacina.campogrande.ms.gov.br, para agilizar o processo de identificação no ato de vacinação.

Confira onde se vacinar

Dia 20 de março

7h30 às 17h30

Drive-thru Parque Ayrton Senna

7H30 às 17h

Seleta (Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro)

UBS Coronel Antonino

UBS Dona Neta

USF Albino Coimbra

USF Coophavilla

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo.